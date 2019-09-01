В Беслане начнётся трёхдневная Вахта памяти по погибшим в теракте

В школе № 1 в Беслане 1 сентября начинается трёхдневная Вахта памяти по погибшим во время теракта в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Северной Осетии.

1 сентября, в день 15-летия печальных событий, в 09:15 мск — время, когда раздался первый выстрел, — во дворе школы раздастся звонок и начнётся церемония возложения цветов.

К стенам учебного заведения принесут венки, мягкие игрушки и воду — её не давали пить детям террористы. Вечером в память о погибших зажгут свечи и состоится заупокойная литургия.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в Беслане. В течение трёх дней они удерживали в заложниках более 1200 человек. В результате погибло 334 человека, из них 186 — дети.