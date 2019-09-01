Украинский боксёр Ломаченко объединил три титула чемпиона мира в лёгком весе

Ему принадлежит рекорд по наименьшему числу боёв для завоевания пояса в третьей весовой категории — 12.

Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко объединил три титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO) и завоевав вакантное звание Всемирного боксёрского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 килограмма, сообщает ТАСС.

В 12-м раундовом поединке в Лондоне, Великобритания, Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла, опередив его по очкам.

В первых трёх раундах, несмотря на ожидания, преимущество было не на стороне украинского боксёра, иногда инициатива была у превосходящего его по габаритам соперника. Однако в четвёртом раунде Ломаченко стал более активным и больше работал первым номером, с этого момента уверенно взяв под контроль ход борьбы.

Большую часть времени Ломаченко доминировал на ринге, однако не стремился к нокауту. Всё же изредка украинец давал шанс своему сопернику, в седьмом раунде пропустив удар справа.

В 11-м раунде после серии ударов Кэмпбелл опустился на колено и судья начал отсчёт нокдауна. В последние секунды британцу удалось спастись бегством. В следующем — 12-м — раунде он нанёс Ломаченко удар ниже пояса, однако судья не снял очки. В течение последней минуты украинский боксёр был близок к нокауту, однако Кэмпбелл повис на сопернике, заставил того упасть, и момент был упущен.

Ломаченко в третий раз защитил пояс WBA и во второй — WBO. А перед этим он стал чемпионом мира в третьей весовой категории, завоевав титулы в весе до 57,15 килограмма и до 58,96 килограмма. Ему принадлежит рекорд по наименьшему числу боёв на завоевание пояса в третьей весовой категории — 12.

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