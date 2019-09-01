В США восемь человек пострадали из-за суицида в отеле

Один человек погиб и ещё восемь были госпитализированы после инцидента в роскошном отеле Fairmont в городе Сан-Хосе в Северной Калифорнии, США. Об этом сообщает AP.

По информации журналистов, в районе 10 часов утра по местному времени постояльцы почувствовали сильный химический запах на 19-м этаже, от которого было сложно дышать и сильно кружилась голова.

Всего под действием неназванного химиката оказалось восемь человек, которые незамедлительно были доставлены в ближайшие больницы. Отмечается, что сейчас состоянию их здоровья ничего не угрожает.

После эвакуации четырёх этажей здания оперативным службам удалось обнаружить тело женщины. Её смерть расследуется как самоубийство. Другие подробности не сообщаются.