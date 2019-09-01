Школы в России теперь будут охранять по единому стандарту

Материал также содержит рекомендуемые типовые документы об организации внутриобъектного и пропускного режимов.

В России вступил в силу государственный стандарт по охране образовательных организаций, разработанный после череды трагедий в школах и колледжах, где за последние два года было ранено 99 человек и погибло 24, включая 12 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Кроме образовательных пунктов, в стандарте содержатся рекомендуемые типовые документы об организации внутриобъектного и пропускного режимов, а также инструкция охранника.

В Росстандарте заявили, что новый стандарт направлен на обеспечение безопасности учащихся и персонала во время пребывания в образовательных организациях.

Разработчики документа считают, что он поможет улучшить ситуацию с безопасностью в учреждениях во всей стране и обеспечить её "на должном уровне".

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