В Сибири сократилась площадь лесных пожаров

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в России, на которых ведутся работы по активному тушению, сократилась на 2101 гектар. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

— На 00:00 мск 1 сентября на территории РФ действовало 132 лесных пожара на площади 35 212 га, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Ранее сообщалось о тушении 124 лесных пожаров на площади 37 313 гектаров.

Отмечается, что самая большая площадь возгораний, по которым ведётся активное тушение, зафиксирована в Забайкальском крае — там действует 76 пожаров на площади более 15,9 тысячи гектаров. В двух субъектах РФ — Красноярском крае и одном районе Якутии — по-прежнему продолжает действовать введённый из-за лесных пожаров режим ЧС.