Губернатор Техаса назвал стрельбу в Мидленде и Одессе бессмысленной и трусливой

Он также пообещал задействовать все ресурсы штата для того, чтобы добиться правосудия по итогам расследования бойни.

Стрельба в американском штате Техас в Одессе и Мидленде является трусливым и бессмысленным нападением, заявил губернатор штата Техас Грег Эбботт.

— Первая леди [Техаса] и я убиты горем в связи с этим бессмысленным и трусливым нападением, — приводит ТАСС слова губернатора.

Эбботт предложил оказать "неограниченную поддержку" жертвам и их семьям, а также всем жителям Мидленда и Одессы. Он также пообещал задействовать все ресурсы штата для того, чтобы добиться правосудия по итогам расследования бойни. В воскресенье губернатор собирается посетить Одессу.

31 августа в штате Техас произошла стрельба в городах Мидленд и Одесса. По данным СМИ, жертвами стали пять человек. В местной полиции также сообщили о ликвидации одного из стрелков. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверил, что ФБР и правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия.