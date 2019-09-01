Спасатели вытащили на берег упавший в реку в Подмосковье автожир

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Московской области подняли со дна водохранилища в Долгопрудном и вытащили на берег частный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— В 02:50 частный летательный аппарат поднят на берег, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что небольшой двухместный автожир с двумя пассажирами упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном после столкновения с высоковольтными проводами. По предварительным данным, на его борту были отец и сын.