Зеленский встретится с Пенсом в Варшаве

Спешно назначенный на замену Дональду Трампу в качестве представителя страны на памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше вице-президент США Майкл Пенс в Варшаве проведёт встречу с Владимиром Зеленским.

Как следует из распространённого пресс-службой Белого дома графика, встреча Пенса с украинским лидером запланирована на 14:40 по местному времени (15:40 мск). Детали будущей встречи не раскрываются.

Ранее Лайф сообщал, что в нынешнем году власти Польши решили не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, объяснив это несоответствием России "исторической правде".

В ожидании этого события представители Польши сделали большой упор на приезд на торжества президента США Дональда Трампа и широко его анонсировали, однако американский лидер поездку отменил.