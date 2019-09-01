Теннисиста Медведева оштрафовали за показ зрителям среднего пальца

Всего за первую неделю турнира россиянин Даниил Медведев получил штрафы на 19 тысяч долларов.

Российский теннисист Даниил Медведев получил штраф в размере девяти тысяч долларов за неспортивное поведение на матче третьего раунда US Open, сообщил ESPN.

Отмечается, что теннисист заплатит пять тысяч долларов за то, что вырвал полотенце из рук болбоя, а ещё четыре тысячи долларов — за демонстрацию среднего пальца.

Всего за первую неделю US Open россиянин получил штрафы на 19 тысяч долларов. В первом раунде его оштрафовали на 7,5 тысячи долларов за нецензурную брань, во втором — на 2,5 тысячи долларов за неспортивное поведение. Однако благодаря победе над испанцем Фелисиано Лопесом Медведев гарантированно получит 280 тысяч долларов призовых.

Ранее Лайф сообщил о том, что российский теннисист Андрей Рублёв проходит в третий круг US Open.