В Канаде самолёт разбился во время авиашоу, есть жертвы

В канадской провинции Альберта неподалёку от города Смит потерпел крушение небольшой самолёт, один человек погиб. Об этом сообщает телеканал СTV.

По информации журналистов, устроители местной ярмарки организовали для посетителей небольшое авиашоу, во время которого два самолёта демонстрировали фигуры высшего пилотажа.

В ходе выполнения одного из элементов самолёт Nanchang CJ-6 потерял управление и рухнул на землю за пределами ярмарки. Находившийся на его борту пилот погиб на месте, информации о других пострадавших не приводится.

По словам организатора мероприятия, воздушное выступление было согласовано с Министерством транспорта Канады. Ведётся расследование.