Поветкин рассказал, где хочет провести следующий бой

370

Фото © Instagram/povetkinalexandr

Российский боксёр Александр Поветкин, завоевавший интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в супертяжёлом весе, заявил, что хотел бы провести следующий бой на родине.

Хочется провести бой в России, если получится, потому что она — родная земля, популяризация моего любимого вида спорта в России — это супер,приводит его слова ТАСС.

При этом он отметил, что не против, если его следующий бой уже в четвёртый раз состоится в Великобритании.

Ранее Лайф сообщал, что Александр Поветкин, почти год не выходивший на ринг, одержал победу над американцем Хьюи Фьюри.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×