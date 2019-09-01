Поветкин рассказал, где хочет провести следующий бой

Российский боксёр Александр Поветкин, завоевавший интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в супертяжёлом весе, заявил, что хотел бы провести следующий бой на родине.

— Хочется провести бой в России, если получится, потому что она — родная земля, популяризация моего любимого вида спорта в России — это супер, — приводит его слова ТАСС.

При этом он отметил, что не против, если его следующий бой уже в четвёртый раз состоится в Великобритании.

Ранее Лайф сообщал, что Александр Поветкин, почти год не выходивший на ринг, одержал победу над американцем Хьюи Фьюри.