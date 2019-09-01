Пропавший глава Российско-Киргизского фонда развития найден живым

Пропавшего 31 августа во время заплыва через озеро Иссык-Куль председателя правления Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Эркина Асрандиева нашли живым, сообщили в МЧС республики.
— Асрандиева спасателям удалось обнаружить примерно в полночь, когда он плыл по озеру в районе села Шор-Булак, — рассказал председатель ведомства.
По его информации, к моменту обнаружения Асрандиев провёл в воде около 18 часов.
Эркин Асрандиев пропал вечером 31 августа во время пересечения озера Иссык-Куль на лодке. Из-за начавшегося шторма сопровождавшие председателя РКФР спасатели и медики потеряли его из виду.
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