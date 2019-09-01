Теннисист Рублёв вышел в четвёртый круг турнира US Open

Россиянин Андрей Рублёв на проходящем в эти дни Открытом чемпионате США по теннису (US Open) одолел австралийца Ника Кирьоса и вышел в четвёртый круг турнира.

Матч, продлившийся почти два часа, закончился со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу представителя России. Это была вторая игра спортсменов друг с другом и первая, завершившаяся победой россиянина.

Следующим соперником Рублёва станет итальянец Маттео Берреттини, они уже дважды встречались на корте, записав на свой счёт по одной победе.

Ранее благодаря ненависти болельщиков в следующую стадию чемпионата пробился другой теннисист из России, Даниил Медведев, который сыграет с немцем Домиником Кёпфером.