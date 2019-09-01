В России изменился закон о призыве в армию

Сумма штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины теперь составит от 500 до трёх тысяч рублей.

В России с 1 сентября вступают в силу изменения в законе "О воинской обязанности и военной службе", которые предусматривают возможность отказа от отсрочки от службы в армии.

Новые изменения распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей учёной степени.

Кроме того, призванные до 1 сентября 2019 года срочники могут демобилизоваться досрочно, если основания для этого появились во время прохождения службы, например, если появился второй ребёнок.

Согласно документу, сумма штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины теперь составит от 500 до трёх тысяч рублей. Это касается и тех, кто проигнорировал повестку из-за переезда, в том числе за пределы России.

Также в шесть раз увеличится сумма штрафа для тех, кто вовремя не уведомил военкомат об изменении семейного положения, смене работы или учёбы и о переезде на новое место жительство. Наказание получат и те, кто уклоняется от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению призывной комиссии.

Ранее Лайф рассказал, что изменится в российских законах с 1 сентября.