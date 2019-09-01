Зеленский пригрозил "очень плохим концом" партии Медведчука

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Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу "1+1" заявил, что готовится раскрыть "громкую историю" относительно финансирования партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа — За жизнь".

По словам украинского лидера, у него и его сторонников "есть большие вопросы" относительно того, откуда берутся средства на финансирование собственно партии, а также телевизионных каналов, её поддерживающих.

У нас есть ответы, объёмы кэша, откуда и из какой страны они всё это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится, — сказал Зеленский.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский заявил о том, что Украина не будет стоять с протянутой рукой перед США.

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