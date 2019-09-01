Российские военные привезли свыше трёх тонн гумпомощи в пригород Алеппо

На данный момент в Сирию массово возвращаются беженцы, в рабочем посёлке рядом с городом острая нехватка продуктов.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли более трёх тонн гуманитарной помощи в посёлок Найраб на севере страны, жители отдалённого пригорода Алеппо получили более 500 продуктовых наборов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ЦПВС Дениса Шатайло.

— Груза привезли более трёх тонн, в продовольственный набор входят мука, рис, сахар, чай и консервы, — рассказал Шатайло, отметив, что в Найраб за один заход удалось доставить более 500 продовольственных наборов.

На данный момент в Сирию массово возвращаются беженцы, в рабочем посёлке рядом с Алеппо острая нехватка продуктов. Кроме того, во время недавних боевых действий многие местные жители получили ранения и не могут работать, чтобы прокормить семью.

— У нас живёт 500 семей — это около четырёх тысяч человек, почти все они простые рабочие, — сказал глава посёлка Ахмед Баггари.

По его словам, поселение находится далеко от города и не все могут ездить туда на работу. Из-за этого многие местные жители живут в крайней бедности.