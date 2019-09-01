Храбрый лось прогулялся по утреннему Подольску — видео

Храброго лося заметили сегодня утром, 1 сентября, жители подмосковного Подольска. Об этом Лайфу рассказали очевидцы.
Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении редакции, животное поначалу совсем не боится человека, снимающего его на видео. Однако затем копытное стремительно удирает в сторону детской площадки, а затем бежит по дороге, пугая сонных водителей.
По словам очевидца произошедшего, в полиции не слишком заинтересовались "беспризорником" и предложили обратиться в лесное хозяйство.
Оперативный комментарий самого лося раздобыть не удалось.
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