Храбрый лось прогулялся по утреннему Подольску — видео

В полиции не слишком заинтересовались "беспризорником" и предложили обратиться в лесное хозяйство.

Храброго лося заметили сегодня утром, 1 сентября, жители подмосковного Подольска. Об этом Лайфу рассказали очевидцы.

Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении редакции, животное поначалу совсем не боится человека, снимающего его на видео. Однако затем копытное стремительно удирает в сторону детской площадки, а затем бежит по дороге, пугая сонных водителей.

По словам очевидца произошедшего, в полиции не слишком заинтересовались "беспризорником" и предложили обратиться в лесное хозяйство.

Оперативный комментарий самого лося раздобыть не удалось.