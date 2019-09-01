Москвичам повысили размер пенсии

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Фото © Pixabay

С 1 сентября 2019 года размер минимальной пенсии в Москве был повышен до 19,5 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Доплаты к пенсиям получат 1,6 миллиона московских пенсионеров, причём 44 тысячи из них — впервые,написал градоначальник в "Твиттере".

Он уточнил, что для получения прибавки не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Все перерасчёты будут произведены автоматически, выплаты пройдут по обычному графику.

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