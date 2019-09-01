Прямая трансляция: В Иркутске продолжается Международный книжный фестиваль

В Иркутске сегодня проходит третий, завершающий день Международного книжного фестиваля, проводимого фондом Олега Дерипаски "Вольное дело" и ассоциацией "Межрегиональная федерация чтения".
В фестивале участвуют норвежский прозаик Эрленд Лу, армянская писательница Мариам Петросян, автор бестселлера "В Интернете кто-то неправ" Ася Казанцева, русско-британский журналист и прозаик Оуэн Мэтьюз, лауреат "Русского Букера" Александр Снегирёв и другие.
Свои книги на ИМКФ представляют более ста российских и зарубежных издательств. В тематических лекториях "Человек", "Общество" и "Планета" проходят мастер-классы, лекции, дискуссии и встречи с авторами.
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