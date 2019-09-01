В Кемерове открыло свои двери президентское кадетское училище

Помимо классической программы кадеты смогут также углублённо осваивать современные цифровые технологии.

Торжественная церемония открытия президентского кадетского училища состоялась в День знаний в Кемерове. Воспитанниками построенного за 272 дня учебного заведения стали 360 кадетов пятых, шестых и седьмых классов.

Ровно десять лет назад, в 2009 году, президентом России принято решение о создании президентских кадетских училищ в федеральных округах. За это относительно непродолжительное время в стране открыто восемь президентских кадетских училищ Статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков

По его словам, эти училища стали базовыми площадками для формирования у молодых людей патриотического сознания, развития спортивных, учебных, творческих способностей, примером вовлечения их в исследовательскую и проектную работу. В училище в Кемерове кадеты смогут также углублённо осваивать современные цифровые технологии.

В рамках дополнительного образования ученики смогут познавать робототехнику, автодело, авиа- и судомоделирование, искусственный интеллект и IT-технологии, а также другие направления науки и техники, заключил Панков.