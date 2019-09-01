Выжившую при падении самолёта девочку перевели в московскую клинику

Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу № 9 имени Г.Н. Сперанского.

Выжившая при падении самолёта в Московской области 12-летняя девочка переведена из ЦРБ Клина в московскую больницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

— Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г.Н. Сперанского, — рассказал собеседник агентства.

Легкомоторный самолёт "Сигма" потерпел крушение в подмосковной деревне Митино накануне. На борту находилось два человека. Пилот воздушного судна погиб на месте, а 12-летняя пассажирка чудом уцелела. Ребёнка доставили в Центральную районную больницу Клина с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника. В больницу из-за переживаний попала и мать девочки, которая ждала её на земле.