Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 сентября

Осень пришла в российскую столицу и область как всегда неожиданно и безвозвратно, перечеркнув собой уже ушедшее лето, но мучать горожан и гостей города ветрами и дождями пока не планирует. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, на большей части столичного региона будет наблюдаться переменная облачность, но без осадков из-за влияния антициклона. Лишь в восточной части могут пройти небольшие дожди, вызванные атмосферным фронтом.

Температура воздуха в Москве достигнет +23…+25°, в Подмосковье +21…+26°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет незначительно снижаться и составит 750 мм рт. ст.