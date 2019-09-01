Более 30 протестующих ранены при столкновениях с полицией Гонконга

Полиция Гонконга применила дубинки и перцовый газ для разгона многотысячных несанкционированных акций протеста, пострадало более 30 человек. Об этом сообщает радиостанция RTHK.
Boston Police Department spraying pepper spray into the crowd of protestors of the Straight Pride Parade #boston #straightpride #cityhall #pepperspray #protests #policebrutality pic.twitter.com/TLTIbdcu2A— Lizzie Heintz (@lizzieheintz) August 31, 2019
Во время демонстраций радикально настроенные участники перекрывали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания, а также бросали в полицейских кирпичи и металлические прутья. В свою очередь правоохранители пустили в ход дубинки, слезоточивый газ и машины с водяными пушками.
В Гонконге уже несколько месяцев не утихает волна протестов, вызванная законом об экстрадиции. Так, только за август митингующие устроили беспорядки в международном аэропорту, а полиции пришлось впервые применить водяные пушки и помечать демонстрантов красящей жидкостью.
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