Более 30 протестующих ранены при столкновениях с полицией Гонконга

В китайском городе уже несколько месяцев не утихает волна протестов, вызванная законом об экстрадиции.

Полиция Гонконга применила дубинки и перцовый газ для разгона многотысячных несанкционированных акций протеста, пострадало более 30 человек. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

Во время демонстраций радикально настроенные участники перекрывали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания, а также бросали в полицейских кирпичи и металлические прутья. В свою очередь правоохранители пустили в ход дубинки, слезоточивый газ и машины с водяными пушками.

В Гонконге уже несколько месяцев не утихает волна протестов, вызванная законом об экстрадиции. Так, только за август митингующие устроили беспорядки в международном аэропорту, а полиции пришлось впервые применить водяные пушки и помечать демонстрантов красящей жидкостью.