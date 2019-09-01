В жутком ДТП под Белгородом погибло четыре человека

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Белгород — Павловск погибло четыре человека и ещё два пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
— Около 06:20 мск, не доезжая 10 километров до села Веселовка Красногвардейского района, водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь со стороны Белгорода, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai, — рассказал представитель управления.
Лайф публикует список погибших:
- Гассанов Х.Ш.
- Штукатуров Н.Н.
- Штукатурова Т.А.
- Бирюкова Л.А.
С различными ранениями в больницы были доставлены Гассанов М.Р.-Ш. и Рамаданов Р.Р.
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