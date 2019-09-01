В жутком ДТП под Белгородом погибло четыре человека

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По предварительной версии, виновником аварии стал водитель одной из машин, который выехал на встречную полосу.

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Белгород — Павловск погибло четыре человека и ещё два пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

<p>Фото © LIFE</p>

— Около 06:20 мск, не доезжая 10 километров до села Веселовка Красногвардейского района, водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь со стороны Белгорода, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai, — рассказал представитель управления.

<p>Фото © LIFE</p>

Лайф публикует список погибших:

  1. Гассанов Х.Ш.
  2. Штукатуров Н.Н.
  3. Штукатурова Т.А.
  4. Бирюкова Л.А.

С различными ранениями в больницы были доставлены Гассанов М.Р.-Ш. и Рамаданов Р.Р.

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