В жутком ДТП под Белгородом погибло четыре человека

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель одной из машин, который выехал на встречную полосу.

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Белгород — Павловск погибло четыре человека и ещё два пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

— Около 06:20 мск, не доезжая 10 километров до села Веселовка Красногвардейского района, водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь со стороны Белгорода, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai, — рассказал представитель управления.

Лайф публикует список погибших:

Гассанов Х.Ш. Штукатуров Н.Н. Штукатурова Т.А. Бирюкова Л.А.

С различными ранениями в больницы были доставлены Гассанов М.Р.-Ш. и Рамаданов Р.Р.