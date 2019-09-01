Скончался тренер паралимпийской сборной России Владимир Малинский

Он был наставником по биатлону и лыжным гонкам. Его подопечные неоднократно становились призёрами Паралимпиады.

В возрасте 64 лет ушёл из жизни тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Владимир Малинский. Причина смерти не уточняется.

— Владимир Васильевич был тренером высокого класса, знающим и понимающим спорт. Это большая утрата для российского паралимпийского движения, — отметила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Владимир Малинский занимался подготовкой спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В числе его подопечных были чемпион и бронзовый призёр Азат Карачурин, серебряный, трёхкратный бронзовый призёр Паралимпиады Марта Зайнуллина и двукратный бронзовый призёр Паралимпийских игр Александр Давидович.