Россия с 1 сентября стала председателем Совбеза ООН

Ежемесячная ротация этой должности между членами Совета осуществляется в алфавитном порядке.

В течение сентября Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Постпред РФ Василий Небензя на брифинге 3 сентября представит полную программу мероприятий на месяц после её официального принятия членами организации.

Как сообщили в постпредстве России при ООН, часть запланированных в этом месяце событий будет посвящена региональному сотрудничеству. Кроме того, председательство Москвы совпадает с открытием 74-й Генассамблеи ООН и недели высокого уровня. Российскую делегацию на данных мероприятиях возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Напомним, что ежемесячная ротация должности председателя между членами Совета осуществляется в алфавитном порядке по названию страны на английском языке. В августе её занимала Польша.

Ранее зампостпреда РФ в ООН предостерёг США от неконтролируемой гонки вооружений.