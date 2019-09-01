Минтруд поставил задачу увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет

Отмечается, что за последние 15 лет этот показатель в стране вырос в среднем на восемь лет.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что к 2030 году поставлена задача увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет. Он отметил, что принятая в 2007 году демографическая программа коренным образом изменила ситуацию в стране. В том числе россияне поменяли отношение к своему здоровью. Теперь темпы роста продолжительности жизни в стране одни из самых высоких в мире.

— За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин — на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года, — подчеркнул министр.

Топилин также отметил, что, несмотря на снижение численности населения трудоспособного возраста, численность рабочей силы остаётся "практически стабильной". Во многом это связано с тем, что за последние пять лет доля трудоспособного населения, продолжающего трудовую деятельность, увеличилась с 8,5% до 9,6%.

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