Учёные рассказали, почему бесполезно спорить с женщинами

Исследователи уверены, что слабый пол гораздо лучше запоминает детали разговора.

Учёные из крупнейшего в Швеции медицинского Каролинского института заявили, что память женщин устроена таким образом, что с ними бесполезно спорить. Женский мозг лучше справляется с эпизодической памятью, которая чётко фиксирует весь ход разговора. Об исследовании пишет The Daily Mail.

Выводы учёные сделали, изучив результаты других 617 исследований, которые коснулись 1,2 миллиона человек и были проведены за последние 40 лет.

— Результаты показывают, что в эпизодической памяти есть небольшое преимущество у женщин. И это преимущество варьируется в зависимости от того, какие материалы следует запомнить, — заявил Мартин Асперхольм, ведущий автор исследования Каролинского института.

Мужчины лучше запоминают информацию, связанную с пространственной обработкой, например, им будет легче найти дорогу к оставленной машине.

Женщины же могут припомнить произнесённые в диалоге слова и запомнить местонахождение пропавших вещей. Именно сильная эпизодическая память является причиной, почему женщине бесполезно доказывать, "кто, что, кому сказал". Она просто будет знать это лучше.

Недавно учёные нашли верный способ помочь мозгу не стареть и избежать деменции. Для этого оказалась полезна физкультура. Необязательно усиленно заниматься спортом, достаточно "простых прогулок".