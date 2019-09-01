Самолёт президента Германии сломался прямо перед вылетом в Польшу

Штайнмайеру в итоге пришлось воспользоваться запасным правительственным лайнером.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны с опозданием из-за поломки правительственного Airbus A321.

По данным немецкого телеканала n-tv, Штайнмайер в итоге воспользовался запасным самолётом.

Правительство ФРГ владеет пятью самолётами Airbus A310, двумя Airbus A340, одним Airbus A321, четырьмя Bombardier Global 5000 и тремя вертолётами Cougar AS-532. Воздушные суда ломаются так часто, что немецкие власти увидели в этом саботаж. Последний подобный случай произошёл 21 августа с правительственным Airbus A340, на котором в Москву должен был вылететь министр иностранных дел Германии Хайко Маас.