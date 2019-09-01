Швеция введёт новый налог в стране из-за "противостояния с Россией"

Предполагается, что его с 2022 года будут платить банки, так как, по мнению властей, именно они создают риски для экономики.

Власти Швеции намерены ввести в стране новый налог из-за обострения напряжённости в отношениях с РФ, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что новый налог каждый год будет дополнительно пополнять государственную казну на 508 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на оборонные расходы. В связи с противостоянием с Россией на Балтийском море, страна планирует к 2025 году увеличить эти расходы с 1% до 1,5% ВВП.

Новый налог будут платить банки. По мнению шведских властей, это вполне логично, так как именно банки создают риски для экономики страны.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что западную границу России укрепят из-за "напряжённой обстановки". Для этого российское Минобороны проведёт в этом году в Западном военном округе более 20 учений.