Зарезавший новорождённую дочь житель Саратова оказался судим

За убийство малышки 38-летнему подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Житель Саратова, задержанный по подозрению в убийстве двухмесячной дочери с патологией, оказался ранее судим. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, 38-летний мужчина официально нигде не работает, у него за плечами судимость по части 1 статьи 333 Уголовного кодекса РФ "Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, или принуждение его к нарушению этих обязанностей, сопряжённое с насилием или с угрозой его применения".

Как ранее сообщал Лайф, отец зарезал двухмесячную дочь, пока её 26-летняя мать была в магазине. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.