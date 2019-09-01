Минобороны РФ: Удар США по Идлибу привёл к множеству жертв

По данным местных СМИ, ракеты упали на штаб группировки, там находились десятки человек.

Соединённые Штаты, нарушив договорённости, произвели удар по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, который входит в Минобороны РФ.

Удар был нанесён в 15:00 мск 31 августа. Его целью были населённые пункты Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. Отмечается, что там много погибших, масштабные разрушения.

В Пентагоне ранее заявляли, что целью этого удара были боевики, которые несут ответственность за атаки, угрожающие гражданам США и их стран-союзников.

По данным местных СМИ, ракетный удар пришёлся по штабу экстремистской группировки в окрестностях Идлиба. Сообщалось, что ликвидировано более 40 боевиков и полевых командиров.

Накануне в провинции Идлиб было объявлено перемирие.