Зеленский раскритиковал главу своего офиса Богдана: Не может угомониться

При этом он считает своего подчинённого человеком, разбирающимся в политике и обладающим большим опытом.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководителя своего офиса Андрея Богдана за нетерпеливость и отдых в Сен-Тропе в День независимости страны.

— Он такой нетерпеливый человек. Он иногда не может угомониться. Я ему говорю: "Что ты постоянно выставляешь в "Инстаграм", куда ты полез к журналистам?!". Он должен успокоиться, — сказал он в интервью телеканалу "1+1", посвящённом 100 дням на посту президента Украины.

Зеленский признался, что одобрил отпуск главы своего офиса, не зная о его намерении отправиться в Сен-Тропе. После появления фотографий с отдыха Богдана президент позвонил подчинённому и сказал, что он не прав. При этом украинский лидер считает Богдана человеком с большим опытом, чем у него самого, разбирающимся в политике. Он признался, что сотрудник "иногда даёт ему очень креативные мысли".

Напомним, 24 августа Украина праздновала 28-ю годовщину независимости. Андрей Богдан отметил этот день во Франции в компании полуголых спутниц. Лайф опубликовал видео, где он возглавляет процессию девушек с глубоким декольте, которые несут бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

При этом глава офиса президента Украины резко ответил на критику его отдыха и заявил, что свободное от работы время проводит, где хочет.