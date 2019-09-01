Роспотребнадзор напомнил родителям простые правила по защите здоровья ребёнка

Так, предотвратить распространение инфекций помогут личная гигиена и правильные привычки.

Перед возвращением детей в большой коллектив — школы и детские сады — стоит укрепить иммунную систему. Рекомендации для родителей выпустил Роспотребнадзор.

Вакцинация — первейшее, на что нужно обратить внимание. Родители должны убедиться, что ребёнок прошел вакцинацию по графику национального календаря профилактических прививок.

— Дети, заболевшие гриппом, могут болеть до десяти дней или даже дольше, а это значит — пропущенные дни в школе и пропущенные рабочие дни на работе. Вакцинопрофилактика гриппа максимально эффективна, если проводится ежегодно. Оптимальное время для своевременной вакцинации — начало осени, — предупреждает ведомство.

Второй пункт — это личная гигиена. Регулярное мытьё рук — это самый эффективный способ профилактики не только гриппа, но и других респираторных инфекций. Мытьё рук должно войти в привычку у ребёнка. Эффективной очисткой специалисты называют намыливание в течение 20 секунд.

Также нужно убедить ребёнка, что нельзя обмениваться с другими детьми одеждой, головными уборами и резинками для волос. Мера поможет предотвратить распространение вшей, если у кого-то в коллективе они появились.

А не допустить распространение кишечных инфекций поможет правило: не пить из одной посуды и не использовать чужие немытые столовые приборы.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы напомнил, что уже с 4 сентября в городе стартует бесплатная вакцинация от гриппа в поликлиниках и мобильных пунктах.