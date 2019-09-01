"Роскосмос" запустил производство "царь-двигателя"

Его создают для перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5", которую запустят в 2022 году.

На предприятии корпорации "Роскосмос" НПО "Энергомаш" запустили серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

— Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", — передаёт РИА "Новости" текст технического задания к закупке НПО "Энергомаш".

Отмечается, что на закупку планируют потратить порядка 19,5 млн рублей. Агрегат создаётся для перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5", которая сменит украинские "Зениты". Пуск ракеты "Союз-5" планируют произвести в 2022 году.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что первый "Союз" с полностью российским экипажем отправят к МКС осенью 2020 года.