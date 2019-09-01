Жительница Кемерова нашла иглу от шприца в покупном шашлыке

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Фото © VK / "6 рукопожатий Кемерово"

Комментаторы предположили, что опасный предмет оказался в мясе, когда его мариновали с помощью инъекций.

Жительница Кемерова обнаружила обломок иглы от шприца в маринованном шашлыке, купленном в одном из сетевых магазинов города. Фотографии опасного сюрприза она выложила в группе "6 рукопожатий Кемерово".

Купила в "Магните" шашлык, а там обломанная иголка от шприца в куске мяса. Хотелось бы предупредить людей об опасной находке. Возмущению просто нет предела, — написала женщина.

<p>Фото © VK / &#34;<a href="https://vk.com/6ryk.kemerovo" target="_blank">6 рукопожатий Кемерово&#34;</a></p>

Пользователи в комментариях предположили, что инородный предмет мог оказаться в мясе во время шприцевания — маринования с помощью инъекций. Женщине посоветовали обратиться в надзорную организацию, чтобы та проверила производителя такой продукции.

Ранее сообщалось о задержании жителя Саратова, который посыпал конфеты в одном из местных магазинов крысиным ядом.

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