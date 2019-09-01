По итогам МАКС Россия подпишет контракты на миллиарды долларов

Рособоронэкспорт уже провёл там более 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранцев.

С начала 2019 года Россия поставила за рубеж продукции оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше $8,5 миллиарда, отметил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

— Не сомневаюсь, что главным результатом МАКС-2019 станут новые контракты на поставку за рубеж российских самолётов и вертолётов, средств ПВО. Успешная реализация только тех проектов, что мы обсудили с партнёрами в эти августовские дни, принесёт российским предприятиям несколько миллиардов долларов, — цитирует Михеева ТАСС.

Глава Рособоронэкспорта добавил, что из контрактов, заключённых в этом году ранее, половина пришлась на авиацию. А весь портфель заказов на продукцию военного назначения, сделанную в РФ, составляет 50 миллиардов долларов.

На авиасалоне Рособоронэкспорт провёл свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегатов.

После посещения авиасалона президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможной покупке российских истребителей Су-35 и Су-57. Самолёты могут заменить американские F-35 в вооружённых силах страны. США так и не приняли окончательного решения по сворачиванию совместной с Турцией программы сотрудничества разработки F-35 из-за покупки страной комплексов С-400.