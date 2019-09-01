Россияне стали реже покупать Maserati и Maybach

Больше половины премиальных автомобилей за первую часть года приобрели жители Москвы.

За семь месяцев 2019 года в России продали 774 новых автомобиля сегмента Luxury, и этот показатель на пять процентов меньше, чем для такого же срока год назад, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В этом году меньше купили автомобилей марок Maserati — на 44% меньше, чем в прошлом году (или всего 76 штук). Моделей Mercedes-Benz Maybach S-Class приобрели на 34% меньше (или 284 автомобиля). Aston Martin потерял 27% своих показателей, этих автомобилей взяли лишь восемь экземпляров.

Как сообщал Лайф, несмотря на падение продаж, Mercedes-Benz Maybach S-Class остаётся всё ещё самым популярным автомобилем сегмента Luxury.

По показателям роста продаж вперёд вырвался бренд Lamborghini. Он прибавил 283% от показателей прошлого года. В этом году россияне взяли 88 "ламбо".

Также продажи поднялись у Rolls-Royce (+92% до 94 шт.), Bentley (+38% до 204 шт.), Ferrari (+5% до 20 шт.).