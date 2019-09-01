Начался приём заявок на конкурс для учителей "Уроки Победы"

В рамках международного мероприятия будут выбраны лучшие педагоги в десяти номинациях.

Сегодня, 1 сентября, начался приём заявок на конкурс "Уроки Победы" от учителей из России и зарубежных стран. Международное соревнование приурочено к 75-летию Великой Победы и проведению в стране Года памяти и славы.

— Цель нашего конкурса — сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодёжи. Свою задачу мы видим в поддержке талантливых педагогов и распространении их лучших учебно-методических разработок, — рассказал ТАСС советник главы Минпросвещения РФ Андрей Петров.

Для участия в конкурсе педагогам необходимо представить индивидуальные методические разработки урока, классного часа или внеклассного мероприятия для школьников, посвящённые бессмертному подвигу в 1941–1945 годах. К заявке можно будет прикрепить аудио- или видеоматериалы, а также фото.

Конкурс будет проводиться по десяти номинациям: "Лучший урок истории", "Лучший урок литературы", "Лучший музыкальный урок", "Лучший урок изобразительного искусства", "Лучший метапредметный урок", "Лучший классный час", "Лучший социальный школьный проект", "Лучший урок русского языка", "Лучший урок родного языка", "Лучший урок иностранного языка". В каждой категории выберут трёх победителей. Итоги международного конкурса будут подведены в конце марта 2020 года.

В России готовится масштабная программа торжеств, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На праздничные мероприятия приглашены многие мировые лидеры, в том числе президенты США и Франции.