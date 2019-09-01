Журналисты обвинили сенатора Мархаева в нападении

По их словам, агрессию вызвал вопрос о возможной причастности парламентария к подпольному игорному бизнесу.

Телеканал "РЕН ТВ" обвинил сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева в нападении на свою съёмочную группу. Как сообщается на сайте СМИ, оператор получил ушиб, а корреспондент — вывих руки.

Журналистка Евгения Могилевская написала заявление на парламентария в Следственный комитет РФ. По её словам, на встрече Мархаева с избирателями она задала сенатору вопрос о его причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ, после чего к ним применили физическую силу — девушку оттолкнули, а оператору стали выкручивать руки и попытались выхватить камеру.

Сенатор и лидер коммунистов в Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино https://t.co/VQ4WUljS74 pic.twitter.com/lpUzC8DjiT — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 31, 2019

— Я достала телефон и начала снимать происходящее с требованием прекратить нападение на моего коллегу. Однако Мархаев вцепился в мою руку и начал её выкручивать, пытался выхватить телефон. Только после того, как я обратила его внимание на наличие камер наружного наблюдения, он отпустил мою руку, — утверждает журналистка.

По данным РИА "Новости", сенатор подал против "РЕН ТВ" иск в Мосгорсуд и обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке. По мнению Мархаева, материалы телеканала порочат его честь и достоинство.

Ранее сообщалось, что помощница мэра Новороссийска ударила корреспондентку за сюжет о загрязнении моря.