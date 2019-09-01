Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
— Мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Ну, есть ещё вопросы международных отношений, вопрос решения прекращения войны. Мы ожидаем их поддержки. Но они откровенно поддерживают, — рассказал он в интервью украинскому каналу "1+1".
При этом украинский лидер заверил, что "не будет идти с протянутой рукой". Он полагает, что "Украина — страна сильная", в которой "просто идёт война".
Зеленский отметил, что США являются стратегическим партнёром Украины во многих сферах, в том числе в энергетике, безопасности энергетического комплекса, оборонно-промышленном комплексе.
Ранее Зеленский назвал самый сложный момент своего президентства.
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