Молодая футболистка подмосковного клуба скончалась от остановки сердца

23-летняя футболистка Полина Кобзева, выступавшая за женский клуб "Подольчанка", скончалась от остановки сердца, сообщает пресс-служба клуба.
— Сегодня днём у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас, — сообщили в клубе.
Футбольный клуб попросил неравнодушных помочь родителям умершей и опубликовал их банковские данные.
Женский футбольный клуб "Подольчанка" выступает в зоне "Запад" в первой лиге женского футбольного первенства России.
Несколько дней назад Лайф сообщал о другой трагической смерти. 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова из-за острой сердечной недостаточности умерла на пробежке.
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