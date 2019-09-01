Молодая футболистка подмосковного клуба скончалась от остановки сердца

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Фото © VK/fcpodolchanka

В "Подольчанке" выразили глубокие соболезнования близким ушедшей из жизни спортсменки.

23-летняя футболистка Полина Кобзева, выступавшая за женский клуб "Подольчанка", скончалась от остановки сердца, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня днём у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас, — сообщили в клубе.

<p>Фото © VK / Полина Кобзева</p>

Футбольный клуб попросил неравнодушных помочь родителям умершей и опубликовал их банковские данные.

Женский футбольный клуб "Подольчанка" выступает в зоне "Запад" в первой лиге женского футбольного первенства России.

Несколько дней назад Лайф сообщал о другой трагической смерти. 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова из-за острой сердечной недостаточности умерла на пробежке.

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