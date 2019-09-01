Прямая трансляция: Уникальный кенгурёнок-альбинос родился в Сочи

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Редчайший белый кенгурёнок родился в зоопарке в Сочи. Он ещё совсем маленький — в длину всего несколько сантиметров — и мама не отходит от него ни на шаг. Имя кенгурёнку пока не выбрали.

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