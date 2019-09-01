Во Внуково задержали семь рейсов более чем на четыре часа

За минувшие сутки семь рейсов задержали в аэропорту Внуково более чем на четыре часа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
— Пассажиры задержанных рейсов бесплатно обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками, — сообщается на сайте столичного управления ведомства.
Кроме того, желающих разместили в гостиницах аэропорта, VIP- и бизнес-залах аэропорта.
Как сообщает ТАСС, сейчас аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Регулярные рейсы выполняются согласно графику. Задержки произошли у чартеров авиакомпании "Россия".
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