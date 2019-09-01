Момент убийства стрелка из американской Одессы сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент ликвидации мужчины, который открыл огонь в американском городе Одесса в штате Техас. Жертвами атаки стрелка стали пять человек, более 20 были ранены.
EYEWITNESS #VIDEO: The #OdessaTX SWAT team engages the #activeshooter's crashed stolen USPS van at Cinergy Theater Odessa.— Chris (@NewButNotABot) September 1, 2019
🎥Z. Lindsey#breaking #breakingnews #odessa #midlandshooting 👍🏻 #texasshooting #MassShooting #odessashooting #odessa pic.twitter.com/pzvWhsjshM
На кадрах видно, как полицейские в бронежилетах окружили угнанный злоумышленником почтовый фургон, а затем открыли огонь по стрелку. Автор видео комментирует происходящее словами: "Они стреляют в него. Они его убили".
Напомним, охота на стрелка из Одессы началась накануне днём. Мужчина сначала застрелил полицейского, который остановил его машину у города Мидлэнд, а затем захватил почтовый фургон. На угнанном автомобиле он доехал до торгового центра в Одессе и начал стрелять в прохожих. Он убил ещё четырёх человек и ранил 21, пока его не ликвидировали.
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