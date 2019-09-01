Момент убийства стрелка из американской Одессы сняли на видео

Злоумышленник не сдавался до последнего и беспорядочно палил по полицейским и прохожим.

Очевидцы сняли на видео момент ликвидации мужчины, который открыл огонь в американском городе Одесса в штате Техас. Жертвами атаки стрелка стали пять человек, более 20 были ранены.

На кадрах видно, как полицейские в бронежилетах окружили угнанный злоумышленником почтовый фургон, а затем открыли огонь по стрелку. Автор видео комментирует происходящее словами: "Они стреляют в него. Они его убили".

Напомним, охота на стрелка из Одессы началась накануне днём. Мужчина сначала застрелил полицейского, который остановил его машину у города Мидлэнд, а затем захватил почтовый фургон. На угнанном автомобиле он доехал до торгового центра в Одессе и начал стрелять в прохожих. Он убил ещё четырёх человек и ранил 21, пока его не ликвидировали.