Китай ввёл первую часть новых пошлин на американские товары

Это стало ответом на такие же действия со стороны Соединённых Штатов. Второй шаг последует в декабре.

Китай с сегодняшнего дня ввёл первую часть новых таможенных пошлин на американские товары. Ставка составляет 10%, она коснётся продукции стоимостью около $75 миллиардов.

Введение второй части повышения намечено на 15 декабря. С этого дня КНР будет взимать дополнительно 5% на импорт из США. Американские автомобили будут вовсе облагаться пошлиной в 25%.

Напомним, что сегодня же вступили в силу и американские повышенные таможенные пошлины в адрес Китая, на которые Пекин теперь и отвечает. Вашингтон повысил на 15% сборы для товаров общей стоимостью $112 миллиардов. Переговоры США и КНР по вопросам торговли продолжаются. Очередные состоятся в этом месяце. Эта ситуация сказывается на биржах.