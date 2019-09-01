Рогозин предложил обозначать ЛЭП цветными шарами после трагедии с автожиром

Глава "Роскосмоса" отметил, что ему самому не раз приходилось "уворачиваться" от проводов.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после того, как узнал о трагедии с автожиром в Подмосковье, предложил обозначать линии электропередачи цветными шарами.

— Эти провода над реками и озёрами практически не видны. Надо обозначать их цветными шарами — маркерами, — написал Дмитрий Рогозин в "Твиттере".

При этом он отметил, что сам при управлении вертолётом не раз "уворачивался" от проводов.

Ранее Лайф сообщал, что автожир упал в водохранилище в подмосковном Долгопрудном. По предварительным данным, аппарат рухнул после столкновения с ЛЭП. На борту автожира находилось два человека, они погибли.