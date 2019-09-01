Рэпер Джиган застрял с семьёй во Флориде из-за надвигающегося урагана

Пара посетовала, что праздновать день рождения их дочери Леи они будут консервами при свечах.

Российский рэпер Джиган c женой Оксаной и дочерьми застрял на острове во Флориде из-за надвигающегося урагана "Дориан". Супруга музыканта пожаловалась в "Инстаграме", что в местных магазинах раскупили почти всю еду и воду.

Оксана показала видео полупустых полок, на которых можно заметить одиноко стоящие консервы. Она посетовала, что празднование дня рождения их дочери Леи 3 сентября теперь под угрозой срыва.

— Единственное веселье, которое нам светит, — это консервы при свечах. Весь остров запаковали, все ставни позакрывали, воду в магазинах купить невозможно — введён режим ЧС. Муж разрабатывает план нашего спасения, — рассказала она подписчикам.

Лайф обратился за комментарием к пиар-директору Джигана. Он подчеркнул, что беспокоиться не о чем: у семьи всё хорошо, сейчас эвакуируют только прибрежную зону. По словам собеседника Лайфа, они намерены в скором времени вернуться домой, поскольку у рэпера плотный концертный график.

Согласно прогнозу, мощный ураган "Дориан" может обрушиться на побережье Флориды и Багамские острова уже сегодня. Он уже усилился до четвёртого уровня из пяти.