В Калмыкии из-за отравления ядохимикатами погиб ребёнок

Трагедия произошла в частном доме. Смертельно опасной отравой родители малыша обрабатывали зерно.

В Республике Калмыкия ядохимикатами отравились трое детей. В результате один ребёнок умер, двое находятся в тяжёлом состоянии. Погибшей девочке не было и года.

— Произошла трагедия в частном домовладении в ночь на воскресенье в Яшалтинском районе. [В больницу] поступили трое детей с отравлением, один из них доставлен уже умершим, — передаёт ТАСС сообщение Министерства здравоохранения республики.

Двое детей сейчас находятся под наблюдением врачей. Их состояние тяжёлое, но стабильное. Ядохимикаты родители детей использовали для обработки зерна.

Ранее трагедия произошла в Ульяновской области. Там много людей отравились подсолнечным маслом, в котором оказался крысиный яд.