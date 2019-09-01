При авиаударе арабской коалиции по тюрьме в Йемене погибло 80 заключённых

Кроме того, при бомбардировке пострадало 70 человек, судьба ещё 20 остаётся неизвестной.

Не менее 80 заключённых погибли в результате атаки самолётов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в йеменской провинции Дамар. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Местные власти опасаются, что число жертв бомбардировки может возрасти — около 70 человек получили ранения различной степени тяжести, ещё 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Представитель Минздрава, подконтрольного повстанцам-хуситам из движения "Ансар Аллах", Юсеф аль-Хадыри рассказал, что разбор завалов продолжается.

Военно-политический конфликт между хуситами и правительством в Йемене продолжается с 2014 года. С 2015-м на стороне властей выступает также коалиция нескольких стран, в которую входят США, Саудовская Аравия и Израиль.

Ранее сообщалось, что ООН прекратила поставки гумпомощи в Сану из-за разногласий с хуситами.